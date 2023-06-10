Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ига Швьонтек - победительница Ролан Гаррос 2023
В напряженном финале она одолела Каролину Мухову
Фото: twitter.com/WTA
Сегодня в рамках финала Ролан Гаррос 2023 соревновались первая ракетка мира из Польши Ига Швьонтек и Каролина Мухова (№43 WTA) из Чехии.
В первом сете победа была за теннисисткой из Польши. Второй сет был за Каролиной. В третьем была серьезная борьба. Соперницы не отпускали друг друга и держали равный счет до финала сета, в котором победу одержала Ига Швьонтек и выиграла турнир "Большого шлема".
Мухова сделала 6 подач на вылет против 1-й у Швьонтек. По двойным ошибкам у них равенство - 3:3. За полькой 19 виннеров, у оппонента 30. Но Каролина значительно больше ошибалась - 38 против 27 невынужденных ошибок.
Ига защитила звание победительницы Ролан Гаррос, который в целом выиграла уже трижды в карьере. В целом это ее четвертый титул Грэндслем.
Мухова впервые играла в финале турнира.
"Ролан Гаррос". Париж, Франция
Открытый корт, грунт
Финал
Ига Швьонтек (Польша) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:2, 5:7, 6:4
Title DEFENDED ????️????????️@iga_swiatek becomes the youngest woman to capture FOUR Grand Slam titles since Serena Williams!#RolandGarrospic.twitter.com/2k0ImaeGYx— wta (@WTA) June 10, 2023
Популярное сейчас
- Россияне ночью атаковали аэродром на Полтавщине баллистическими и крылатыми ракетами и дронами
- Источник: Полесье интересуется еще одним игроком киевского Динамо
- Германия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию товарищеского матча сборных
- Каролина Мухова обыграла беларуску Соболенко и вышла в финал Ролан Гаррос-2023
- Битва красоток. Роскошные вторые половинки Фиорентины и Вест Хэма. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО