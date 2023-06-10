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Ига Швьонтек - победительница Ролан Гаррос 2023

Теннис
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В напряженном финале она одолела Каролину Мухову

Ига Швьонтек - победительница Ролан Гаррос 2023

Фото: twitter.com/WTA

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Сегодня в рамках финала Ролан Гаррос 2023 соревновались первая ракетка мира из Польши Ига Швьонтек и Каролина Мухова (№43 WTA) из Чехии.

В первом сете победа была за теннисисткой из Польши. Второй сет был за Каролиной. В третьем была серьезная борьба. Соперницы не отпускали друг друга и держали равный счет до финала сета, в котором победу одержала Ига Швьонтек и выиграла турнир "Большого шлема".

Мухова сделала 6 подач на вылет против 1-й у Швьонтек. По двойным ошибкам у них равенство - 3:3. За полькой 19 виннеров, у оппонента 30. Но Каролина значительно больше ошибалась - 38 против 27 невынужденных ошибок.

Ига защитила звание победительницы Ролан Гаррос, который в целом выиграла уже трижды в карьере. В целом это ее четвертый титул Грэндслем.

Мухова впервые играла в финале турнира.

"Ролан Гаррос". Париж, Франция

Открытый корт, грунт

Финал

Ига Швьонтек (Польша) - Каролина Мухова (Чехия) - 6:2, 5:7, 6:4

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В статье: Ролан Гаррос Каролина Мухова Ига Швёнтек
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