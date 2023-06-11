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Мбаппе и Ибра встретились на финале Ролан Гаросс. ФОТО

Теннис
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Звезды футбола посетили теннисный турнир

Мбаппе и Ибра встретились на финале Ролан Гаросс. ФОТО

фото - rolandgarros.com

Новина українською

Сегодня в рамках турнира на Ролан Гаросс проходит финальный поединок между между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом.

На матче среди зрителей было замечено Мбаппе и Ибрагимовича. Звездные футболисты посетили финал теннисного турнира.

Следите за финалом в прямой видео-трансляции.

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В статье: Златан Ибрагимович Килиан Мбаппе Ролан Гаррос
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