Мбаппе и Ибра встретились на финале Ролан Гаросс. ФОТО

Сегодня в рамках турнира на Ролан Гаросс проходит финальный поединок между между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом.

На матче среди зрителей было замечено Мбаппе и Ибрагимовича. Звездные футболисты посетили финал теннисного турнира.