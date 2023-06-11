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Мбаппе и Ибра встретились на финале Ролан Гаросс. ФОТО
Звезды футбола посетили теннисный турнир
фото - rolandgarros.com
Сегодня в рамках турнира на Ролан Гаросс проходит финальный поединок между между Новаком Джоковичем и Каспером Руудом.
На матче среди зрителей было замечено Мбаппе и Ибрагимовича. Звездные футболисты посетили финал теннисного турнира.
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✨ @KMbappe ???? @Ibra_official ✨#RolandGarros pic.twitter.com/utznU5I3rs— Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2023
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