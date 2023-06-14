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Финалист Уимблдона-2017 пропустит сразу два турнира

Теннис
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Хорват давно не играл

Финалист Уимблдона-2017 пропустит сразу два турнира

Фото: Getty Images

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Бывшая четвёртая ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич снялся с турнира в Queen's Club (Лондон), а также не выступит на Уимблдоне в 2023 году. Спортсмен не успел восстановиться после перенесённой в январе операции на колене.

В основной сетке Уимблдона Чилича заменит немецкий теннисист Доминик Кёпфер, 95-я ракетка мира. В Queen's вместо него сыграют Максим Кресси (США) и Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Напомним, что Марин Чилич является финалистом Уимблдона 2017 года.

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В статье: Марин Чилич
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