Финалист Уимблдона-2017 пропустит сразу два турнира

Бывшая четвёртая ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич снялся с турнира в Queen's Club (Лондон), а также не выступит на Уимблдоне в 2023 году. Спортсмен не успел восстановиться после перенесённой в январе операции на колене.

В основной сетке Уимблдона Чилича заменит немецкий теннисист Доминик Кёпфер, 95-я ракетка мира. В Queen's вместо него сыграют Максим Кресси (США) и Эмиль Руусувуори (Финляндия).

Напомним, что Марин Чилич является финалистом Уимблдона 2017 года.