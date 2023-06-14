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Финалист Уимблдона-2017 пропустит сразу два турнира
Хорват давно не играл
Фото: Getty Images
Бывшая четвёртая ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич снялся с турнира в Queen's Club (Лондон), а также не выступит на Уимблдоне в 2023 году. Спортсмен не успел восстановиться после перенесённой в январе операции на колене.
В основной сетке Уимблдона Чилича заменит немецкий теннисист Доминик Кёпфер, 95-я ракетка мира. В Queen's вместо него сыграют Максим Кресси (США) и Эмиль Руусувуори (Финляндия).
Напомним, что Марин Чилич является финалистом Уимблдона 2017 года.
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