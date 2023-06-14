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Перуджа. Доминик Тим сенсационно уступил 260-й ракетке мира

Теннис
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Теннисист не смог выиграть решающий сет

Перуджа. Доминик Тим сенсационно уступил 260-й ракетке мира

Новина українською

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим провалил выступление на грунтовом турнире серии "челленджер" в Перудже (Италия).

В стартовом матче четвёртый сеяный Тим проиграл 260-й ракетке мира итальянцу Стефано Травалье.

Доминик Тим - Стефано Травалья 6:2, 6:7 (6:8), 1:6

Продолжительность встречи составила 2 часа и 38 минут. Тим три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Травальи один эйс, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.

В данный момент Тим занимает 89-е место в рейтинга ATP.

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В статье: Доминик Тим
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