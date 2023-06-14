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Перуджа. Доминик Тим сенсационно уступил 260-й ракетке мира
Теннисист не смог выиграть решающий сет
Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим провалил выступление на грунтовом турнире серии "челленджер" в Перудже (Италия).
В стартовом матче четвёртый сеяный Тим проиграл 260-й ракетке мира итальянцу Стефано Травалье.
Доминик Тим - Стефано Травалья 6:2, 6:7 (6:8), 1:6
Продолжительность встречи составила 2 часа и 38 минут. Тим три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи. На счету Травальи один эйс, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 14 заработанных.
В данный момент Тим занимает 89-е место в рейтинга ATP.
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