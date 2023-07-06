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Петра Квитова обыграла Паолини на старте Уимблдона
Чешская теннисистка дожала соперницу в решающем сете
sportztimes
Девятая ракетка мира, чешская теннисистка Петра Квитова одержала победу в первом круге травяного турнира категории "Большой шлем" Уимблдон-2023, обыграв представительницу Италии Ясмине Паолини.
Уимблдон-2023
Петра Квитова - Ясмина Паолини 6:4, 6:7 (5:7), 6:1
Общая продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Квитова восемь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету итальянской теннисистки три эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх попыток.
В матче второго круга травяного турнира Петра Квитова сыграет с победительницей пары Александра Саснович (Беларусь) – Нурия Парризас-Диас (Испания).
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