Доминик Тим вышел во второй круг турнира в Швейцарии

Бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится до 23 июля. Австриец выигрывал его в 2015 году.

В матче первого круга Тим обыграл 76-ю ракетку мира, представителя Франции Александра Мюллера. Сам Доминик в данный момент занимает 94-ю строчку рейтинга ATP. Австриец прервал серию из четырёх поражений, начавшуюся в июне.

Доминик Тим - Александр Мюллер 6:1, 7:6 (7:4)

Встреча теннисистов продлилась 1 час и 34 минуты. Тим девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Мюллера два эйса, одна двойная ошибка и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Тима в Гштааде станет 19-летний представитель Сербии Хамад Меджедович (Q)