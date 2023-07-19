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Доминик Тим покидает турнир в Гштааде

Теннис
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Теннисист уступил в решающем сете

Доминик Тим покидает турнир в Гштааде

Новина українською

Чемпион US Open – 2020, бывшая третья ракетка мира, австрийский теннисист Доминик Тим не сумел пробиться в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария), который продлится до 23 июля.

В матче второго круга Тим со счётом 5:7, 6:2, 3:6 проиграл 183-й ракетке мира, 20-летнему представителю Швейцарии Хамаду Меджедовичу (Q).

В следующем раунде соревнований Меджедович сразится с победителем матча Янник Ханфман (Германия, 4) — Даниэль Альтмайер (Германия).

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В статье: Доминик Тим
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