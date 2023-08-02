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Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Кицбюэле

Теннис
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Австриец добыл волевую победу

Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Кицбюэле

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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия).

В матче второго круга соревнований Тим обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэнь.

АТР-250. Кицбюэль

Доминик Тим - Чжан Чжичжэнь 1:6, 6:3, 6:2

Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Тим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Чжичжэнь выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.

За выход в полуфинал турнира в Кицбюэле Тим сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем

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В статье: Доминик Тим
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