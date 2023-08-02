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Доминик Тим пробился в четвертьфинал турнира в Кицбюэле
Австриец добыл волевую победу
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал грунтового турнира категории АТР-250, который проходит в Кицбюэле (Австрия).
В матче второго круга соревнований Тим обыграл представителя Китая Чжан Чжичжэнь.
АТР-250. Кицбюэль
Доминик Тим - Чжан Чжичжэнь 1:6, 6:3, 6:2
Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.
Тим шесть раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три из десяти брейк-пойнтов. Чжичжэнь выполнил восемь эйсов, трижды ошибся на подаче и взял две подачи соперника.
За выход в полуфинал турнира в Кицбюэле Тим сыграет с представителем Франции Артуром Риндеркнешем
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