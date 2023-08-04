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Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где сыграет с Мэдисон Кис
Теннисистка не дала сопернице ни единого шанса
фото - flashscore.com.ua
Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).
В матче второго круга спортсменка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес, 88-ю ракетку мира.
WTA-500. Вашингтон
Мария Саккари - Лейла Фернандес 7:5, 6:2
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. За это время Мария Саккари выполнила пять эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила три двойные ошибки.
В третьем круге Мария Саккари встретится с американкой Мэдисон Кис, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Дженнифер Брэйди в двух сетах.
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