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Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где сыграет с Мэдисон Кис

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка не дала сопернице ни единого шанса

Мария Саккари вышла в четвертьфинал турнира в Вашингтоне, где сыграет с Мэдисон Кис

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-500 в Вашингтоне (США).

В матче второго круга спортсменка обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес, 88-ю ракетку мира.

WTA-500. Вашингтон

Мария Саккари - Лейла Фернандес 7:5, 6:2

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. За это время Мария Саккари выполнила пять эйсов, реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 и допустила три двойные ошибки.

В третьем круге Мария Саккари встретится с американкой Мэдисон Кис, которая во втором круге обыграла свою соотечественницу Дженнифер Брэйди в двух сетах.

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В статье: Мэдисон Кис Мария Саккари
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