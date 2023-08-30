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Система VAR сломалась при первом использовании в теннисе

Теннис
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На монитор судьи изображение так и не появилось

Система VAR сломалась при первом использовании в теннисе

Новина українською

В матче первого круга Открытого чемпионата США между британцем Энди Марреем и французом Корентеном Муте впервые в истории тенниса был задействован видеопомощник судьи (VAR), аналогичный тому, что используется в футболе. Однако с системой возникли технические проблемы, пишет The Telegraph.

При счёте 6:2, 7:5, 5:3 в пользу Маррея Муте попросил судью посмотреть на повторе коснулся ли мяч два раза корта с его стороны, или же он успел ударить по мячу до второго касания. Изначально очко засчитали в пользу британца и счёт в гейме стал 15:30 на его подаче.

Несмотря на успешную трансляцию на большом экране для зрителей на трибунах, изображение не получилось вывести на планшет судьи. После того, как проблему не смогли решить в течение трёх минут, судья констатировала, что система не работает и оставила в силе изначальное решение.

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В статье: Энди Маррей us open
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