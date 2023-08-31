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Виталий Зотов продолжит карьеру в румынской Крайове

Теннис
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Желаем удачи украинскому игроку

Виталий Зотов продолжит карьеру в румынской Крайове

ФБУ

Новина українською

Защитник национальной сборной Украины Виталий Зотов в следующем сезоне проведет в румынской Крайове. Об этом официально объявил клуб.

Следует отметить, что главным тренером Крайова является наставник национальной сборной Виталий Степановский.

26-летний Зотов в прошлом сезоне выступал за латвийский ВЭФ Рига и Будивельник. В четырех матчах пре-олимпийской квалификации в среднем играл 19,2 минут, набирая 6,3 очка, 2,3 подбора, 2,8 передачи.

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В статье: Виталий Зотов
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Источник:
ФБУ

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