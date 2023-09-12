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Маррей: Я искренне верю, что мы можем выиграть Кубок Дэвиса
Теннисист нацелен на победу
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Британский теннисист, 41-я ракетка мира Энди Маррей рассказал о предстоящем участии в групповом этапе Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании.
"Как только я вышел с корта после поражения от Григора Димитрова на US Open – 2023, то был не в лучшем состоянии, так как вылетел со "Шлема". Я сказал капитану Леону Смиту, что если не нужен ему, то полностью это пойму. Но по какой-то причине он попросил меня приехать, и я согласился.
Мне всегда нравилось участвовать в Кубке Дэвиса и в любых других соревнованиях, где надо представлять свою страну. У нас отличная команда, мне нравится быть её частью. Да и тренеры замечательные. Все прекрасно ладят.
Я искренне верю, что мы можем выиграть турнир. Это огромная мотивация быть частью этого. Я хочу помочь команде всем, чем могу, будь то на площадке или за её пределами. Посмотрим, что произойдёт", – отметил Маррей на пресс-конференции.
Сборная Великобритании проведёт свои матчи в Манчестере. В рамках группы C они встретятся с командами Франции, Швейцарии и Австралии.
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