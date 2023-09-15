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Марин Чилич поддержал Симону Халеп
Чемпион US Open-2014 поддержал теннисистку
Фото: Getty Images
Победитель Открытого чемпионата США — 2014 хорват Марин Чилич поддержал бывшую первую ракетку мира румынскую теннисистку Симону Халеп после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и осудил решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).
"Держись, Симона. Их решение ничего не значит!" — написал Чилич на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США.
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