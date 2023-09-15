Марин Чилич поддержал Симону Халеп

Победитель Открытого чемпионата США — 2014 хорват Марин Чилич поддержал бывшую первую ракетку мира румынскую теннисистку Симону Халеп после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и осудил решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

"Держись, Симона. Их решение ничего не значит!" — написал Чилич на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США.