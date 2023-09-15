  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Марин Чилич поддержал Симону Халеп
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Марин Чилич поддержал Симону Халеп

Теннис
(1 голосов)

Чемпион US Open-2014 поддержал теннисистку

Марин Чилич поддержал Симону Халеп

Фото: Getty Images

Новина українською

Победитель Открытого чемпионата США — 2014 хорват Марин Чилич поддержал бывшую первую ракетку мира румынскую теннисистку Симону Халеп после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и осудил решение Международного агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA).

"Держись, Симона. Их решение ничего не значит!" — написал Чилич на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в конце 2022 года Симона Халеп сдала положительный тест на роксадустат во время участия в Открытом чемпионате США.

По теме
yellow-arrow
Новак Джокович: Завершение сезона в статусе первой ракетки мира было бы бонусом к отличному году
yellow-arrow
Сан-Диего. Киченок и Остапенко не смогли выйти в полуфинал соревнований
yellow-arrow
Сборная Украины проиграла Германии в 1/8 финала ЧЕ-2023 по настольному теннису
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марин Чилич
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде