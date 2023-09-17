Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Крейчикова берет титул на турнире WTA 500 в Сан-Диего
Раньше она обыграла Калинину
фото - rolandgarros.com
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA №13) победила в финале турнира серии WTA 500 в Сан-Диего (США). В решающем матче за главный титул соревнований она победила местную спортсменку Софию Кенин (WTA №93).
Счет матча 2-1 (6-4; 2-6; 6-4) в пользу триумфаторки турнира, на счету которой 11 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 12 использованных брейков, 4 из 8 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.
Отметим, что это седьмой титул Крейчиковой на уровне WTA, ранее в текущем сезоне она победила на турнире WTA 1000 в Дубай (ОАЭ). В понедельник чешка вернется в ТОП 10 мирового рейтинга.
Напомним, ранее украинка Володько
Популярное сейчас
- Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
- Непростая победа Шахтера, Черноморец второй, дебют Гармаша и Трубина. Главные новости за 16-е сентября
- Гармаш дебютирует за хорватский Осиек. Известна оценка футболиста
- Кубок Дэвиса. Белинский и Безбородько потерпели поражение, Алексей Крутых сравнял счет с Колумбией
- Красотка дня. Внучка Виталия Кварцяного тоже покоряет мир украинского футбола. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из итальянских обидчиков сборной Украины. ФОТО