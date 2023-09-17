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Крейчикова берет титул на турнире WTA 500 в Сан-Диего

Теннис
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Раньше она обыграла Калинину

Крейчикова берет титул на турнире WTA 500 в Сан-Диего

фото - rolandgarros.com

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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова (WTA №13) победила в финале турнира серии WTA 500 в Сан-Диего (США). В решающем матче за главный титул соревнований она победила местную спортсменку Софию Кенин (WTA №93).

Счет матча 2-1 (6-4; 2-6; 6-4) в пользу триумфаторки турнира, на счету которой 11 подач на вылет, 5 подряд выигранных очков, 4 из 12 использованных брейков, 4 из 8 отыгранных брейков и 5 двойных ошибок.

Отметим, что это седьмой титул Крейчиковой на уровне WTA, ранее в текущем сезоне она победила на турнире WTA 1000 в Дубай (ОАЭ). В понедельник чешка вернется в ТОП 10 мирового рейтинга.

Напомним, ранее украинка Володько проиграла в первом раунде квалификации Гуанчжоу.

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В статье: Барбора Крейчикова
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