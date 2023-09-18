Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фритц, Тиафо и Карреньо-Буста пропустят турнир в Пекине
Турнир стартует 28 сентября
Фото: sport.ru
Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) и Фрэнсис Тиафо (13-я ракетка мира), а также продолжающий восстанавливаться от травмы Пабло Карреньо-Буста (191-е место в рейтинге) не примут участия на турнире серии ATP-500 в Пекине.
Соревнования в Пекине пройдут с 28 сентября по 4 октября на хардовом покрытии.
Турнир состоится впервые с 2019 года.
Фритц и Тиафо примут участие в Кубке Лейвера – 2023 в составе сборной мира.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шахтер - лидер, Кривбасс второй, третья победа Динамо. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Официально. Кабинет министров Украины уволил заместителей министра обороны. Среди уволенных Анна Маляр
- Легендарный немецкий наставник, побеждавший на Чемпионате мира, может возглавить сборную Турции
- Кубок Дэвиса. Украина с ничейным счетом завершает первый игровой день с Колумбией
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
- Изменился до неузнаваемости. Милевский показал, как поддерживал сборную в матче с Италией. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн