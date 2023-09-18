Фритц, Тиафо и Карреньо-Буста пропустят турнир в Пекине

Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) и Фрэнсис Тиафо (13-я ракетка мира), а также продолжающий восстанавливаться от травмы Пабло Карреньо-Буста (191-е место в рейтинге) не примут участия на турнире серии ATP-500 в Пекине.

Соревнования в Пекине пройдут с 28 сентября по 4 октября на хардовом покрытии.

Турнир состоится впервые с 2019 года.

Фритц и Тиафо примут участие в Кубке Лейвера – 2023 в составе сборной мира.