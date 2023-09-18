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Фритц, Тиафо и Карреньо-Буста пропустят турнир в Пекине

Теннис
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Турнир стартует 28 сентября

Фритц, Тиафо и Карреньо-Буста пропустят турнир в Пекине

Фото: sport.ru

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Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) и Фрэнсис Тиафо (13-я ракетка мира), а также продолжающий восстанавливаться от травмы Пабло Карреньо-Буста (191-е место в рейтинге) не примут участия на турнире серии ATP-500 в Пекине.

Соревнования в Пекине пройдут с 28 сентября по 4 октября на хардовом покрытии.

Турнир состоится впервые с 2019 года.

Фритц и Тиафо примут участие в Кубке Лейвера – 2023 в составе сборной мира.

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В статье: Пабло Каррено Буста Франсес Тиафо Тейлор Фритц
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