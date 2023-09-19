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Борна Чорич пропустит турнир ATP-250 в Астане
Теннисист не назвал причину снятия с турнира
Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2018 года, 26-я ракетка мира хорват Борна Чорич снялся с турнира категории ATP-250 в Астане.
Помимо упомянутых титулов, Чорич является бывшей первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.
На турнире в столице Казахстана хорват должен был стать вторым сеяным.
Турнир пройдёт c 27 сентября по 3 октября.
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