Борна Чорич пропустит турнир ATP-250 в Астане

Победитель трёх турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса 2018 года, 26-я ракетка мира хорват Борна Чорич снялся с турнира категории ATP-250 в Астане.

Помимо упомянутых титулов, Чорич является бывшей первой ракеткой мира в юниорском рейтинге.

На турнире в столице Казахстана хорват должен был стать вторым сеяным.

Турнир пройдёт c 27 сентября по 3 октября.