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Кей Нисикори снялся с Мастерса в Шанхае

Теннис
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Теннисист восстанавливается от травмы

Кей Нисикори снялся с Мастерса в Шанхае

Фото: globallookpress.com

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Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори снялся с турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай), который пройдёт с 4 по 15 октября.

В основной сетке соревнований Нисикори заменит представитель Испании Хауме Мунар (83-я ракетка мира).

Отметим, что турнир в Шанхае пройдёт впервые с 2019 года. Он не проводился из-за скандала вокруг Пэн Шуай и коронавируса.

33-летний Нисикори не играет с конца июля, он восстанавливается после травмы колена.

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В статье: Кеи Нисикори
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