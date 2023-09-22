Кей Нисикори снялся с Мастерса в Шанхае

Финалист US Open – 2014, бывшая четвёртая ракетка мира, японский теннисист Кей Нисикори снялся с турнира серии "Мастерс" в Шанхае (Китай), который пройдёт с 4 по 15 октября.

В основной сетке соревнований Нисикори заменит представитель Испании Хауме Мунар (83-я ракетка мира).

Отметим, что турнир в Шанхае пройдёт впервые с 2019 года. Он не проводился из-за скандала вокруг Пэн Шуай и коронавируса.

33-летний Нисикори не играет с конца июля, он восстанавливается после травмы колена.