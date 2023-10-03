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Организаторы Australian Open — 2024 анонсировали изменения в регламенте турнира
Было введено три основных изменения
instagram.com/australianopen
Дирекция Открытого чемпионата Австралии в лице Крэйга Тайли анонсировал значительные изменения в привычном регламенте турнира на 2024 год. Соревнования пройдут в Мельбурне.
- В 2024 году Australian Open впервые в истории начнётся в воскресенье, то есть это будет 15-дневное мероприятие. Данная инициатива, по словам организаторов, призвана «уменьшить нагрузку на игроков обоих туров и фанатов;
- Было принято решение сократить количество ночных матчей, которые игроки и болельщики отметили как проблему;
- Первый раунд соревнований теперь будет длиться три дня вместо двух.
Отмечается, что остальной пакет нововведений на Australian Open – 2024 будет оглашён 12 октября, тогда же в продажу поступят билеты на турнир.
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