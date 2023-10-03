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Пекин. Кори Гауфф в трехсетовом матче Петру Мартич на пути к 1/8 финала

Теннис
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Матч продлился около 3 часов

Пекин. Кори Гауфф в трехсетовом матче Петру Мартич на пути к 1/8 финала

фото - rolandgarros.com

Новина українською

В матче второго круга хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай) третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич (48-я в рейтинге WTA).

WTA-1000. Пекин

Кори Гауфф — Петра Мартич 7:5, 5:7, 7:6 (7:2)

Матч продлился 3 часа 1 минуту. Гауфф пять раз подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Мартич четыре эйса, восемь двойных ошибок и 6 брейк-пойнтов из 15.

Турнир в Пекине продлится до 8 октября.

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В статье: Кори Гауфф
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