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Тунис. Завацкая не смогла пробиться в третий круг соревнований
А могли увидеть матч украинок
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Катарина Завацкая покидает турнира WTA в Тунисе. Во втором круге соревнований она уступила представительнице Испании Нурии Паррисас Диас.
Монастир, Тунис. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:4, 5:7, 2:6
Во стартовом сете украинской теннисистке удалось отыграться со счёта 4:2 в пользу Паррисас Диас, а во втором Завацкая упустила своё преимущество, ведя 5:3, при этом она не реализовала матчбол в девятом гейме на подаче соперницы.
Следующей соперницей испанки станет Леся Цуренко (Украина).
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