Тунис. Завацкая не смогла пробиться в третий круг соревнований

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покидает турнира WTA в Тунисе. Во втором круге соревнований она уступила представительнице Испании Нурии Паррисас Диас.

Монастир, Тунис. Второй круг

Катарина Завацкая (Украина) - Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:4, 5:7, 2:6

Во стартовом сете украинской теннисистке удалось отыграться со счёта 4:2 в пользу Паррисас Диас, а во втором Завацкая упустила своё преимущество, ведя 5:3, при этом она не реализовала матчбол в девятом гейме на подаче соперницы.

Следующей соперницей испанки станет Леся Цуренко (Украина).