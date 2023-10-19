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Тунис. Завацкая не смогла пробиться в третий круг соревнований

Теннис
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А могли увидеть матч украинок

Тунис. Завацкая не смогла пробиться в третий круг соревнований

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Катарина Завацкая покидает турнира WTA в Тунисе. Во втором круге соревнований она уступила представительнице Испании Нурии Паррисас Диас.

Монастир, Тунис. Второй круг
Катарина Завацкая (Украина) - Нурия Паррисас Диас (Испания) 6:4, 5:7, 2:6

Во стартовом сете украинской теннисистке удалось отыграться со счёта 4:2 в пользу Паррисас Диас, а во втором Завацкая упустила своё преимущество, ведя 5:3, при этом она не реализовала матчбол в девятом гейме на подаче соперницы.

Следующей соперницей испанки станет Леся Цуренко (Украина).

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В статье: Катарина Завацкая
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Источник:
BTU

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