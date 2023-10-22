Надаль не подтверждает возвращение на Australian Open 2024

Легенда мирового тенниса Рафаэль Надаль пока не может подтвердить, что после годового перерыва впервые вернется на корт на Australian Open 2024.

"Моим первым реальным вариантом возвращения на профессиональный корт будет январь в Австралии. Но сейчас я не могу подтвердить то, чего не знаю. За последние несколько недель ничего не изменилось, кроме того, что я тренируюсь немного больше, чем раньше, что является достижением для меня и моего морального состояния.

Я не тренируюсь без боли. Я чувствую меньше боли, чем раньше, но я все еще чувствую боль. Однако эта боль позволяет мне со временем делать все больше и больше вещей. Все было бы иначе, если бы у меня не было боли. В таком случае я мог бы назвать вам дату своего возвращения, потому что у меня было время, чтобы подготовиться к этому.

Я знаю, что на верном пути. Хотя это травма, которой у меня раньше не было, и это своего рода незнакомая для меня территория. Я пытался вернуться во время грунтового сезона и не смог, поэтому не знаю и не могу сказать, когда вернусь.

Что касается комментария организаторов Australian Open о моем участии, то я не знал, что они так скажут. Я был первым, кто удивился, потому что я даже сам не знаю. Я понимаю и ценю надежду Открытого чемпионата Австралии на то, что буду играть на турнире, я тоже надеюсь быть в Австралии, но до того, как это станет реальностью, еще очень много времени" – сказал он.