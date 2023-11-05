Пегула обыграла Гауфф и вышла в финал Итогового турнира 2023, Швентек и Соболенко матч не доиграли

Американская теннисистка, пятая ракетка мира Джессика Пегула вышла в финал Итогового турнира 2023. В матче 1/2 финала она победила свою соотечественницу Корри Гауфф (WTA №3).

Счет матча 2-0 (6-2; 6-1) в пользу будущей финалистки, в активе которой 1 подача на вылет, 10 винеров, 6 из 10 использованных брейков, 1 из 2 отыгранный брейк, 10 невынужденных и 1 двойная ошибка.

В очных встречах счет 3-1 в пользу Пегулы. Американка продолжила свою победную серию до девяти матчей (дольше всего в карьере). Этот финал станет 10-м для Джессики на уровне WTA, сейчас в ее активе 4 титула.

Другие полуфиналистки турнира Ига Швентек (WTA №2) и Арина Соболенко (WTA №1) свой матч не доиграли. При счете 2-1 в пользу польки рефери остановил матч из-за дождя. Дата и время доигрывания пока не известны.