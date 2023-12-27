Джокович: Надаль не из тех игроков, которые возвращаются в тур, чтобы играть на среднем уровне

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чего ожидает от предстоящего возвращения в тур испанца Рафаэля Надаля.

"Честно говоря, я всегда ожидаю от него (Надаля) лучшей игры. Много раз они списывали его, они делали это и со мной. Но мы доказали, что они ошибались".

"Он не из тех игроков, которые возвращаются в тур, чтобы играть, скажем так, на среднем уровне, сыграть несколько матчей. Он хочет выигрывать титулы, хочет быть лучшим, поэтому он тот, кто он есть: легенда нашего спорта. Я уверен, что его тренировки и подготовка проводятся с намерением выиграть турнир серии Большого шлема", — сказал Джокович.