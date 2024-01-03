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Циципас рассказал, как проходит его восстановление от травмы
Теннисист доволен результатом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", шестая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал, как обстоят дела с травмой спины, из-за которой он в частности снялся с Итогового чемпионата ATP – 2023.
"Я вылечился. Для меня дела идут хорошо. Несколько недель назад я сомневался, буду ли готов, но сейчас вполне уверен, что двигаюсь в правильном направлении, и это хорошо.
Этот отрезок сезона для меня очень много значит, и я очень хочу быть как можно более здоровым. У меня было несколько взлётов и падений. Это нормально для любого профессионального спортсмена, но важно сохранять позитивный настрой и не позволять себе утонуть во всём этом.
Я делал всё правильно, использовал правильную тактику, чтобы вернуться в форму, и прикладываю максимум усилий каждый день", — приводит слова Циципаса Tennis Majors.
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