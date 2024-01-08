Ник Кирьос: Сочувствую Рафе и желаю скорейшего восстановления

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на решение испанца Рафаэля Надаля отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии — 2024 из-за проблем с мышцей, возникших во время турнира в Брисбене.

"Сочувствую Рафе и желаю скорейшего восстановления. Я тоже боялся того, что это может произойти, если я вернусь в тур слишком рано", — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в декабре прошлого года Кирьос объявил, что не выступит на Australian Open — 2024, так как продолжает восстанавливаться после травм.