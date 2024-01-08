  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Ник Кирьос: Сочувствую Рафе и желаю скорейшего восстановления
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ник Кирьос: Сочувствую Рафе и желаю скорейшего восстановления

Теннис

Теннисист прокомментировал снятие теннисиста с турнира

Ник Кирьос: Сочувствую Рафе и желаю скорейшего восстановления

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на решение испанца Рафаэля Надаля отказаться от участия в Открытом чемпионате Австралии — 2024 из-за проблем с мышцей, возникших во время турнира в Брисбене.

"Сочувствую Рафе и желаю скорейшего восстановления. Я тоже боялся того, что это может произойти, если я вернусь в тур слишком рано", — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в декабре прошлого года Кирьос объявил, что не выступит на Australian Open — 2024, так как продолжает восстанавливаться после травм.

По теме
yellow-arrow
Эмма Радукану выступит на турнире WTA-500 в Абу-Даби
yellow-arrow
Все матчи первого раунда квалификации Australian Open-2024 перенесены
yellow-arrow
Ига Швентек признана лучшим игроком United Cup-2024
Ник Кирьос
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости