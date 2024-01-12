Кори Гауфф: Элину Свитолину нелегко победить

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф поделилась ожиданиями накануне Открытого чемпионата Австралии.

- Как вы оцениваете свой уровень перед стартом в Мельбурне? Вы успешно сыграли в Окленде, финал против Элины Свитолиной стал для вас испытанием.

- Да, я думаю, что в Окленде в целом я играла в очень хороший теннис. В финале у меня были шансы выиграть первый сет, но я его проиграла. Думаю, это было хорошим психологическим испытанием. Надеюсь, что здесь такого не произойдёт, надеюсь, что здесь я смогу выиграть каждую партию, в которой у меня будут сетболы. Я думаю, что тот тяжёлый матч в финале, безусловно, добавил мне уверенности в себе. Элина хорошо выступила на Уимблдоне, обыграла Игу, стабильно хорошо выступает на всех турнирах. Ее нелегко победить.

- Ваша техника на подаче как будто немного изменилась, вы несколько сократили свое движение на подаче.

- Да, я думаю, что для меня это было очень небольшое изменение. Мне понадобилось всего два дня, возможно, три, чтобы почувствовать себя по-настоящему комфортно. Это было просто для того, чтобы выполнять подброс чуть выше, чем раньше и более стабильно. За исключением финала в Окленде, я думаю, что я подавала очень хорошо. Это было удачное изменение. Надеюсь, я смогу продолжать подавать именно так на протяжении всего турнира.

- Я помню, что в межсезонье вы выкладывали видео, где вы тренируетесь с повязкой на глазу. Это новая тренировка? Что вы получаете от этого?

- Да, я делала это несколько раз, в основном на разминке, чтобы улучшить зрительно-моторную координацию. Ничего особенного. Это просто для того, чтобы увидеть, насколько хорошо у меня работает эта координация "рука — глаз". Такое упражнение также заставляет меня следить за мячом. Думаю, у меня доминирует правый глаз. Очевидно, было сложнее видеть с левой стороны, когда ты доминируешь с одной стороны. Я даже не знала, что такое бывает.

- С точки зрения ваших целей, особенно в этом сезоне, какую роль имеет Олимпиада, как в одиночном, так и в парном разряде? Это большая цель для вас?

- Да, одна из целей, которую я записала в своей визуализации в заметку в телефоне, — это выиграть медаль на Олимпийских Играх. Для меня, я буду абсолютно честной, мне не важно, в каком разряде, будет это золотая, серебряная или бронзовая медаль, какая бы она ни была, — это уже не имеет значения. То есть, имеет, конечно, потому что, очевидно, я хочу победить в одиночном турнире. Однако я чувствую, что буду ценить это одинаково, как в одиночном, так и в парном разряде. Для меня в определенном смысле это не то же самое, что и турнир Большого Шлема. В идеале хотелось бы сыграть на всех трех соревнованиях. Посмотрим, где я буду в рейтинге и все такое.