Вондроушова: Ястремская провела замечательный матч

Седьмая ракетка мира Маркета Вондроушова отреагировала на поражение от украинки Даяны Ястремской на старте Australian Open-2024.

"Ястремская провела замечательный матч, а я играла не так уж и хорошо, поэтому... Это жизнь. Перед турниром я не так много тренировалась, потому что у меня была травма. Думаю, что это был важный фактор.

На старте поединка у меня был геймбол, но я проиграла свою подачу. Мне кажется, что это был важный момент, ведь дальше Ястремская заиграла только лучше. Да, она провела великолепный матч.

Беспокоит ли меня бедро? Да, но меня также беспокоило плечо. Я со своей стороны сделала все, что могла. Подача сегодня не очень хорошо работала. Что ж, я мало тренировалась, мало играла розыгрыши, так что... Такое себе (смеется).

Перед такими турнирами для меня очень важна подготовка. С Даяной было сложно играть, потому что она уже отыграла квалификацию, она была лучше разогрета. Я не играла хорошо, но опять же, я считаю, что она и не дала мне много шансов. В общем мне надо просто принять это и все... Выглядит так, что я простудилась? Это так (смеется)".

