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Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open-2024. Фото
Уважение от первой ракетки
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР)
Первая ракетка мира серб Новак Джокович сразу после завершения поединка поздравил триумфатора турнира с победой. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Надаль
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