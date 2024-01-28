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Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open-2024. Фото

Теннис

Уважение от первой ракетки

Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open-2024. Фото

Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР) победил в финале Открытого чемпионата Австралии. В решающем матче за главный титул турнира серии Grand Slam он победил нейтрального Даниила Медведева (АТР №3).

Первая ракетка мира серб Новак Джокович сразу после завершения поединка поздравил триумфатора турнира с победой. Соответствующий пост он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

Джокович поздравил Синнера с победой на Australian Open-2024. Фото - изображение 1

Напомним, ранее Надаль поздравил Бопанна с победой в парном АО-2024.

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