Рафаэль Надаль: Захватывающий турнир и большая победа для Синнера

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к чемпиону Australian Open — 2024, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру после финала Открытого чемпионата Австралии.

"Вау!!! Поздравляю, Янник. Захватывающий турнир и такая большая победа для тебя, твоей команды, семьи и страны", — написал Надаль в своих соцсетях.

Напомним, 28 января Янник Синнер совершил камбэк и одержал победу в финальном матче Australian Open.