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Рафаэль Надаль: Захватывающий турнир и большая победа для Синнера

Теннис
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Испанец высказался о победе итальянца

Рафаэль Надаль: Захватывающий турнир и большая победа для Синнера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к чемпиону Australian Open — 2024, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру после финала Открытого чемпионата Австралии.

"Вау!!! Поздравляю, Янник. Захватывающий турнир и такая большая победа для тебя, твоей команды, семьи и страны", — написал Надаль в своих соцсетях.

Напомним, 28 января Янник Синнер совершил камбэк и одержал победу в финальном матче Australian Open.

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