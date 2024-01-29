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Рафаэль Надаль: Захватывающий турнир и большая победа для Синнера
Испанец высказался о победе итальянца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к чемпиону Australian Open — 2024, итальянскому теннисисту Яннику Синнеру после финала Открытого чемпионата Австралии.
"Вау!!! Поздравляю, Янник. Захватывающий турнир и такая большая победа для тебя, твоей команды, семьи и страны", — написал Надаль в своих соцсетях.
Напомним, 28 января Янник Синнер совершил камбэк и одержал победу в финальном матче Australian Open.
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