Тренер Рафаэля Надаля рассказал о восстановлении тенннисиста

Карлос Мойя, тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, рассказал, как проходит восстановление его подопечного.

"Я боялся того, как будут проходить тяжёлые, энергозатратные матчи. Мы много это моделировали на трёхчасовых тренировках, играли по нескольку сетов, но соревнования — совсем другая история. Здесь появляется дополнительное напряжение — и это заметно, особенно спустя год, да ещё и на таком этапе карьеры. Нормально, что в процессе адаптации к конкуренции приходится сделать несколько шагов назад", — приводит слова тренера Punto de Break.

Напомним, из-за повреждения Надаль пропустил практически весь 2023 год, а позже вновь сообщил о травме, из-за которой не смог сыграть на Открытом чемпионате Австралии — 2024.