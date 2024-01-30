Доминик Тим прекратил сотрудничество со своим тренером

Чемпион US Open — 2020 австрийский теннисист Доминик Тим объявил о прекращении сотрудничества с тренером Бенджамином Эбрахимзаде. Их сотрудничество началось в апреле 2023 года.

"Мы прекратили сотрудничество после австралийской серии", — приводит слова Тима Standard.

Тим также добавил, что соглашение с новым тренером почти достигнуто, однако предпочёл не называть его имя, сообщив лишь то, что это не австриец.

Отмечается, что теперь Тим будет больше тренироваться в Австрии вместе со своим отцом Вольфгангом. 90-я ракетка мира также выступит на нескольких турнирах серии "челленджер".