Энди Маррей установил личный антирекорд в матче с Томашем Махачем

Трехкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира в мужском одиночном разряде, 36-летний представитель Великобритании Энди Маррей проиграл шестой матч подряд в туре.

Это личный антирекорд теннисиста по поражениям. Последний раз спортсмен одерживал победу в матче в октябре прошлого года.

Напомним, в матче первого круга британский теннисист в двух сетах уступил чеху Томашу Махачу (66-я ракетка мира). Встреча закончилась со счетом 5:7, 4:6.