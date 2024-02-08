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Известно, с кем Украина сыграет в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса по теннису

Теннис

Шанс приблизиться к финальному этапу

Известно, с кем Украина сыграет в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса по теннису

Фото - btu.org.ua

Новина українською

Украина сыграет против Израиля в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса по теннису. Это стало известно после жеребьевки матчей Первой мировой группы.

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Напомним, что в феврале наша сборная в отборочном раунде проиграла США (0:4), а Израиль – Чехии (0:4).

Матч будет выездным для сборной Украины. Победитель этого противостояния получит право играть в Квалификации за выход в финальный этап Кубка Дэвиса.

Матч Израиль - Украина состоится в сентябре 2024-го года.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Игорь Семйон
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