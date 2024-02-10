Муж Свитолиной попал в сканадал на выставочном турнире в Осло

Муж украинской теннисистки Элины Светолиной (WTA №20) Гаэль Монфис попал в неприятную ситуацию во время выставочного турнира UTS в Осло (Норвегия). Спортсмен нарушил правила по отношению к супервайзеру, а организаторы вынуждены были отстранить француза от соревнований.

"Вчера в раздевалке между Гаэлем Монфисом и супервайзером турнира Стефаном Апостолу произошел шутливый спор, в результате которого супервайзер получил небольшую травму.

Мы в UTS на 100% уверены, что у Гаэля не было злого умысла, но поскольку официальное лицо получило травму, пусть и небольшую, мы считали, что у нас нет другого выбора, кроме дисквалификации Гаэля" – говорится в сообщении.