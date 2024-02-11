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Надаль показал болельщикам еще одно спортивное хобби. Фото
Испанец может изменить вид спорта
Фото: NU.nl
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, поделился с болельщиками новым фото. Спортсмен в свободное время занимается гольфом. Учитывая, что Рафа в этом сезоне завершит свою карьеру в теннисе, не исключено, что испанец может перейти в другой вид спорта. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Марченко
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