Надаль показал болельщикам еще одно спортивное хобби. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, поделился с болельщиками новым фото. Спортсмен в свободное время занимается гольфом. Учитывая, что Рафа в этом сезоне завершит свою карьеру в теннисе, не исключено, что испанец может перейти в другой вид спорта. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марченко проиграл в квалификации Делрей-Бич.