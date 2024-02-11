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Надаль показал болельщикам еще одно спортивное хобби. Фото

Теннис
Обновлено

Испанец может изменить вид спорта

Надаль показал болельщикам еще одно спортивное хобби. Фото

Фото: NU.nl

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль, поделился с болельщиками новым фото. Спортсмен в свободное время занимается гольфом. Учитывая, что Рафа в этом сезоне завершит свою карьеру в теннисе, не исключено, что испанец может перейти в другой вид спорта. Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

Надаль показал болельщикам еще одно спортивное хобби. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Марченко проиграл в квалификации Делрей-Бич.

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