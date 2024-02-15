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Дядя Надаля: Рафаэль поедет на Ролан Гаррос и выиграет турнир

Теннис

По его мнению, испанец сможет восстановиться

Дядя Надаля: Рафаэль поедет на Ролан Гаррос и выиграет турнир

фото - rolandgarros.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров серии "Большого шлема" Рафаэля Надаля, заявил, что верит в победу племянника на Открытом чемпионате Франции — 2024.

"Я по-прежнему считаю, что Рафаэль поедет на "Ролан Гаррос" и выиграет. И я надеюсь, что в августе на Олимпиаде он возьмёт медаль. Я человек позитивный. Но, чтобы это произошло, я должен пожелать Джоковичу травму, а может, и не одну. Тогда он не сможет победить. Рафаэль говорил мне, что Игры в Пекине были для него лучшим опытом в жизни. Он смог победить благодаря поддержке других испанских спортсменов и атмосфере на соревнованиях. Представлять страну для Рафаэля большая честь", — приводит слова Тони Надаля La Sexta.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дохе, где должен был впервые сыграть после того, как травмировался на старте сезона в Австралии.

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