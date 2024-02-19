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Снова чемпион. Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме

Теннис

Итальянец взял второй титул к ряду

Снова чемпион. Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).

В финальном матче итальянец обыграл Алекса де Минора из Австралии (11-я ракетка мира).

Встреча продлившись 2 часа 5 минут.

Роттердам. Финал

Янник Синнер — Алекс де Минор 7:5, 6:4

Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Турнир в Роттердаме проходил с 12 по 18 февраля.

Напомним, что в январе Янник Синнер одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии.

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Янник Синнер
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