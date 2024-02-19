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Снова чемпион. Янник Синнер стал победителем турнира категории ATP-500 в Роттердаме
Итальянец взял второй титул к ряду
Getty Images/Global Images Ukraine
Четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды).
В финальном матче итальянец обыграл Алекса де Минора из Австралии (11-я ракетка мира).
Встреча продлившись 2 часа 5 минут.
Роттердам. Финал
Янник Синнер — Алекс де Минор 7:5, 6:4
Синнер четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету де Минора 10 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
Турнир в Роттердаме проходил с 12 по 18 февраля.
Напомним, что в январе Янник Синнер одержал победу в финале Открытого чемпионата Австралии.
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