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Элина Свитолина не смогла обыграть первую ракетку мира Игу Швёнтек в 1/8 финала турнира в Дубае

Теннис
Обновлено

Польская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче

Элина Свитолина не смогла обыграть первую ракетку мира Игу Швёнтек в 1/8 финала турнира в Дубае

Фото: n2tshop.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла обыграть польскую теннисистку Ига Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай. 1/8 финала

Ига Швёнтек — Элина Свитолина 6:1, 6:4

Встреча продлилась 1 час 24 минуты.

Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Свитолиной также четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

В последней встрече теннисисток победу одержала Свитолина. Теперь же счет в личных встречах стал 2:1 в пользу Швёнтек.

Напомним, что после возвращения в тур наилучшим достижением Свитолиной является финал турнира WTA 250 в Новой Зеландии.

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