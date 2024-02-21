Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Элина Свитолина не смогла обыграть первую ракетку мира Игу Швёнтек в 1/8 финала турнира в Дубае
Польская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче
Фото: n2tshop.com
Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла обыграть польскую теннисистку Ига Швёнтек в матче за выход в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
Дубай. 1/8 финала
Ига Швёнтек — Элина Свитолина 6:1, 6:4
Встреча продлилась 1 час 24 минуты.
Швёнтек четыре раза подала навылет, допустила две двойных ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести заработанных. На счету Свитолиной также четыре эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.
В последней встрече теннисисток победу одержала Свитолина. Теперь же счет в личных встречах стал 2:1 в пользу Швёнтек.
Напомним, что после возвращения в тур наилучшим достижением Свитолиной является финал турнира WTA 250 в Новой Зеландии.
Популярное сейчас
- Леоненко: Сабо читал Спорт-Экспресс и ставил состав Динамо, который писали журналисты
- Хави ищет "крота" в Барселоне - даже проверял телефоны у членов штаба
- Бывший форвард Динамо продолжит карьеру в Оболони
- Украинки получили соперниц на турнире WTA1000 в Дубай
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Запоздалый подарок Кришу? Джорджина Родригес показала обучение соблазнительному танцу. ВИДЕО