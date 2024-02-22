Стефанос Циципас пробился в четвертьфинал турнира в Лос-Кабосе

11-я ракетка мира Стефанос Циципас из Греции вышел в 1/4 финала турнира ATP-250 в мексиканском Лос-Кабосе. В матче второго он переиграл Александара Вукича из Австралии, находящегося на 72-й строчке рейтинга — 6:3, 6:0.

Лос-Кабос. Второй круг

Стефанос Циципас — Александр Вукич 6:3, 6:0

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Греческий теннисист выполнил шесть подач навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовал 4 брейк-пойнта из 11. На счету Вукича два эйса при одной двойной ошибке и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх возможностей.

В четвертьфинале Циципас сыграет с сотой ракеткой мира Александром Ковачевичем из США, который пробился в основную сетку турнира через квалификацию.