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Следующий после Надаля. Энди Маррей выиграл 500-й матч на харде
Британец вышел во второй круг турнира в Дубае
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Трёхкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей одержал 500-ю победу на турнирах ATP, которые проходят на хард-кортах.
Это произошло на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). В матче первого круга Маррей 4:6, 7:6 (7:5), 6:3 обыграл бывшую 10-ю ракетку мира, 24-летнего канадца Дениса Шаповалова.
Интересно, что в Открытой эре лишь четыре теннисиста выигрывали на харде больше матчей, чем Энди.
Роджер Федерер (Швейцария) – 783 матча.
Новак Джокович (Сербия) – 700.
Андре Агасси (США) – 592.
Рафаэль Надаль (Испания) – 518.
Следующим соперником Маррея в Дубае станет победитель французского противостояния Гаэль Монфис — Уго Умбер.
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