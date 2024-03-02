  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Костюк о победе в полуфинале Сан-Диего: Мы обе были на нервах
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Костюк о победе в полуфинале Сан-Диего: Мы обе были на нервах

Теннис

Комментарий украинки

Костюк о победе в полуфинале Сан-Диего: Мы обе были на нервах

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала выход в полуфинал турнира серии WTA500 в американском Сан-Диего.

"Фанаты, вы невероятны. Спасибо, что оставались и громко поддерживали. Это действительно круто, спасибо.

То, что начался дождь, было очень неожиданным для всех, я думаю. Кажется, я была уверена... Сразу поняла, что останусь здесь до часу ночи.

Я не знала, как долго продлится перерыв. Я пыталась сохранить настроение, сменила одежду, попыталась что-нибудь поесть. Это была финишная прямая, начался дождь, и тогда не понимаешь, какие правильные вещи нужно сделать, что поможет, а что нет. Мы обе были на нервах.

Я просто пыталась играть правильно, двигая свои ноги. Это было действительно тяжело, потому что в это время я обычно сплю здесь. Было нелегко.

Джессика Пегула? Я играла с ней дважды. В последнем матче я проиграла очень быстро. Я надеюсь, что в этом поединке останусь на корте как можно дольше. Джессика – невероятный соперник, играющий очень плоско. Знаю, что она американка, но, надеюсь, вы, фанаты, поддержите меня" – сказала она.

Напомним, что ранее Калинина прокомментировала выход в полуфинал Остина.

По теме
yellow-arrow
Калинина о выходе в полуфинал Остина: Понятия не имею, как мне это удалось
yellow-arrow
Костюк победила россиянку Павлюченкову и вышла в полуфинал Сан-Диего
yellow-arrow
Остин. Ангелина Калинина одержала волевую победу на пути к полуфиналу
Марта Костюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Андрей Хижняк
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости