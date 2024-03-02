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Костюк о победе в полуфинале Сан-Диего: Мы обе были на нервах
Комментарий украинки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала
"Фанаты, вы невероятны. Спасибо, что оставались и громко поддерживали. Это действительно круто, спасибо.
То, что начался дождь, было очень неожиданным для всех, я думаю. Кажется, я была уверена... Сразу поняла, что останусь здесь до часу ночи.
Я не знала, как долго продлится перерыв. Я пыталась сохранить настроение, сменила одежду, попыталась что-нибудь поесть. Это была финишная прямая, начался дождь, и тогда не понимаешь, какие правильные вещи нужно сделать, что поможет, а что нет. Мы обе были на нервах.
Я просто пыталась играть правильно, двигая свои ноги. Это было действительно тяжело, потому что в это время я обычно сплю здесь. Было нелегко.
Джессика Пегула? Я играла с ней дважды. В последнем матче я проиграла очень быстро. Я надеюсь, что в этом поединке останусь на корте как можно дольше. Джессика – невероятный соперник, играющий очень плоско. Знаю, что она американка, но, надеюсь, вы, фанаты, поддержите меня" – сказала она.
Напомним, что ранее Калинина
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