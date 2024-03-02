Надаль в паре с Димитровым готовится к Indian Wells. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен готовится к возвращению на корт после продолжительного перерыва, связанного с травмой. Первым полноценным турниром, на котором выступит Рафа, станет американский "тысячник" Indian Wells. Сейчас Надаль в паре с болгарином Грегором Димитровым проводит тренировки на местных кортах и готовится к старту соревнований. Соответствующий снимок легенда разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Костюк прокомментировала выход в полуфинал Сан-Диего.