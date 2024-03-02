  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль в паре с Димитровым готовится к Indian Wells. Фото
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль в паре с Димитровым готовится к Indian Wells. Фото

Теннис

Испанец готовится к возвращению

Надаль в паре с Димитровым готовится к Indian Wells. Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен готовится к возвращению на корт после продолжительного перерыва, связанного с травмой. Первым полноценным турниром, на котором выступит Рафа, станет американский "тысячник" Indian Wells. Сейчас Надаль в паре с болгарином Грегором Димитровым проводит тренировки на местных кортах и готовится к старту соревнований. Соответствующий снимок легенда разместил на своей странице в Instagram.

Надаль в паре с Димитровым готовится к Indian Wells. Фото - изображение 1Надаль в паре с Димитровым готовится к Indian Wells. Фото - изображение 2

Напомним, что ранее Костюк прокомментировала выход в полуфинал Сан-Диего.

По теме
yellow-arrow
Костюк о победе в полуфинале Сан-Диего: Мы обе были на нервах
yellow-arrow
Калинина о выходе в полуфинал Остина: Понятия не имею, как мне это удалось
yellow-arrow
Костюк победила россиянку Павлюченкову и вышла в полуфинал Сан-Диего
Рафаэль Надаль Григор Димитров
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости