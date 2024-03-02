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Надаль в паре с Димитровым готовится к Indian Wells. Фото
Испанец готовится к возвращению
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен готовится к возвращению на корт после продолжительного перерыва, связанного с травмой. Первым полноценным турниром, на котором выступит Рафа, станет американский "тысячник" Indian Wells. Сейчас Надаль в паре с болгарином Грегором Димитровым проводит тренировки на местных кортах и готовится к старту соревнований. Соответствующий снимок легенда разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что ранее Костюк
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