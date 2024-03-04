Карлос Алькарас: Было приятно провести матч с Рафой

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о победном выставочном матче с соотечественником Рафаэлем Надалем на турнире Netflix Slam.

"Было приятно провести матч с Рафой и сделать это в Лас-Вегасе", — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в выставочном матче в Лас-Вегасе победу со счётом 3:6, 6:4, 14:12 одержал Карлос Алькарас.

Спортсмены провели между собой три официальных матча, в которых дважды победу одержал Надаль и один раз победил Алькарас.