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Надаль: Важная часть моей профессиональной жизни ушла вместе с Федерером
Испанец высказался о матчах с легендой
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль рассказал об эмоциональной реакции на завершение карьеры швейцарца Роджера Федерера.
"Я был взволнован, потому что важная часть моей профессиональной жизни ушла вместе с ним. Мы с Роджером разделили важные моменты в нашей теннисной карьере, когда играли друг с другом. Я был эмоционален, когда Роджер покидал тур. Он самый элегантный игрок, которого я когда-либо видел. Как я уже говорил, часть моей жизни ушла с ним, но эта мысль никогда не подталкивала меня к завершению карьеры", — приводит слова Надаля People.
Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года, после того как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.
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