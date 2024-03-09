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Надаль намекнул, что вернулся к тренировкам на грунте. Фото
Готовится к Roland Garros
Фото: NU.nl
Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен показал свои кроссовки и процесс их очистки от глины (используемой на грунтовых покрытиях). Соответствующий снимок Надаль разместил на своей странице в Instagram.
Напомним, что в последний момент Надаль решил сняться с розыгрыша Indian Wells, объяснив это неготовностью к выступлениям на высоком уровне.
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