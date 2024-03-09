Надаль намекнул, что вернулся к тренировкам на грунте. Фото

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен показал свои кроссовки и процесс их очистки от глины (используемой на грунтовых покрытиях). Соответствующий снимок Надаль разместил на своей странице в Instagram.

Напомним, что в последний момент Надаль решил сняться с розыгрыша Indian Wells, объяснив это неготовностью к выступлениям на высоком уровне.