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Надаль намекнул, что вернулся к тренировкам на грунте. Фото

Теннис

Готовится к Roland Garros

Надаль намекнул, что вернулся к тренировкам на грунте. Фото

Фото: NU.nl

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Легенда мирового тенниса, испанец Рафаэль Надаль поделился со своими поклонниками новым фото. Спортсмен показал свои кроссовки и процесс их очистки от глины (используемой на грунтовых покрытиях). Соответствующий снимок Надаль разместил на своей странице в Instagram.

Надаль намекнул, что вернулся к тренировкам на грунте. Фото - изображение 1

Напомним, что в последний момент Надаль решил сняться с розыгрыша Indian Wells, объяснив это неготовностью к выступлениям на высоком уровне.

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