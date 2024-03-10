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Свитолина выиграла свой юбилейный поединок на турнирах WTA1000
Историческое достижение для украинки
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17)
Наша спортсменка впервые сыграла на турнире такой категории в марте 2013 года (Индиан-Уэллс) и с того момента провела 167 матчей. Украинка становилась чемпионкой на соревнованиях WTA 1000 в Дубае-2017 (тогда Premier 5), Риме-2017, 2018 (тогда Premier 5) и Торонто-2017 (тогда Premier 5).
Распределение по количеству побед:
Рим – 15
Индиан-Уэллс - 14
Майами - 13
Цинциннати – 11
Дубай - 11
Пекин – 11
Ухань - 8
Торонто – 7
Монреаль – 5
Мадрид – 3
Токио - 1
Доха - 1
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