Свитолина выиграла свой юбилейный поединок на турнирах WTA1000

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA №17) вышла в третий круг турнира серии WTA1000 в американском Indian Wells. Наша спортсменка в матче 1/32 финала победила чешку Катерину Синякову (WTA №41).

Наша спортсменка впервые сыграла на турнире такой категории в марте 2013 года (Индиан-Уэллс) и с того момента провела 167 матчей. Украинка становилась чемпионкой на соревнованиях WTA 1000 в Дубае-2017 (тогда Premier 5), Риме-2017, 2018 (тогда Premier 5) и Торонто-2017 (тогда Premier 5).

Распределение по количеству побед:

Рим – 15

Индиан-Уэллс - 14

Майами - 13

Цинциннати – 11

Дубай - 11

Пекин – 11

Ухань - 8

Торонто – 7

Монреаль – 5

Мадрид – 3

Токио - 1

Доха - 1