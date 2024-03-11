Свитолина: Тяжело играть в Индиан-Уэллсе, потому что мяч очень тяжелый и большой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о старте на турнире в Индиан-Уэллсе

- Элина, между турниром в Дубае и стартом в Индиан-Уэллс прошло почти три недели. Поделитесь новостями о вашем здоровье? Как чувствует себя спина после первого матча в США?

- Когда я снялась с Дохи, то решила сразу полететь в Дубай, подготовиться к турниру. Чувствовала себя нормально, но за несколько дней до начала соревнований снова начала болеть спина. Я все же решила выступить там, так как уже очень хотелось снова играть турниры. Пришлось принимать обезболивающие, чтобы хоть как-то играть.

После турнира я еще раз прошла обследование, и оно показало, что у меня снова было воспаление и мне пришлось примерно неделю отдохнуть от тренировок на корте. Я лишь немного занималась в тренажерном зале, потому что нельзя было сильно себя нагружать. Уже после того как я прилетела в Индиан-Уэллс, начала играть на корте.

Сейчас чувствую себя нормально. Мы идем день за днем, смотрим, как спина реагирует на матчи, на тренировки. Конечно очень непросто сейчас, потому что я не могу тренироваться, как в молодости (смеется), когда я тренировалась по три часа. Сейчас максимум час-полтора. Нужно подстраиваться под состояние здоровья и стараться выкладываться на все сто процентов на каждой тренировке, когда есть такая возможность.

- Многие топ-игроки сыграли свои первые матчи в Индиан-Уэллс в трех сетах и жаловались на непростые погодные условия и мячи. Поделитесь своими впечатлениями после матча с Синяковой. Как быстро удалось адаптироваться?

- Условия на самом деле сложные. Они сделали какие-то новые мячи, потому что когда я здесь играла в последний раз в 2022 году и до этого, у нас и у мужчин были разные мячи. Сейчас они сделали специальные мячи, которыми играют и мужчины, и женщины. Мяч очень тяжелый, потому что он разбухает и становится каким-то очень большим.

Очень большая разница между тем, когда мяч новый и когда им сыграно уже несколько геймов. Также большая разница, когда играешь свой матч, днем или вечером. Когда играешь вечером, то ощущение, что вообще находишься на другом турнире (смеется).

Так что нужно подстраиваться, как можно лучше готовиться и в том числе по другому готовить ракетки. Например, когда я играла с Синяковой, то когда мы начали играть, была температура 25-27 градусов, а в третьем сете было примерно 19 градусов и мяч летел совсем по-другому. Но я рада, что вчера в третьем сете я сыграла на высоком уровне и смогла вернуться в матч, и классно провела концовку поединка.

- Далее у вас матч против Эммы Наварро. Насколько хорошо знаете ее игру? Она в тяжелом матче победила Лесю Цуренко, возможно, будете советоваться с Лесей перед своим матчем?

- Я на самом деле не очень люблю советоваться с другими игроками, так как имею не очень хороший опыт. Каждый играет свой матч, у каждого свои мысли. Я буду разговаривать с тренером, он следит за игроками, смотрит матчи. В целом мы знаем как играет Наварро, видели ее много раз на турнирах. Рамон посмотрит ее последние матчи, затем мы обсудим наш план на игру и будем делать все, так как делали до этого.