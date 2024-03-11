Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карлос Алькарас: Нужно забыть, что выиграл титул в Индиан-Уэллсе
Испанец поделился ожиданиями от предстоящего матча
Фото: Getty Images
Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом ответил на вопрос о защите титула.
"Думаю, первое, что вам нужно сделать, если вы хотите защитить титул, — это забыть, что вы выиграли его в прошлом году. Речь идёт о том, чтобы быть самим собой, быть им на 100% каждый день, если вы хотите добиться хороших результатов. Я не думаю о том, что мне придётся защищать титул, что мне нужно сыграть в финале. Просто концентрируюсь на том, чтобы каждый день выкладываться на 100% на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы стать лучше. Думаю, если я пойду по этому пути, то добьюсь действительно хороших результатов", – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.
В четвёртом круге испанский теннисист встретится с венгром Фабианом Марожаном (58-я ракетка мира).
Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.
Популярное сейчас
- Самый дорогой игрок в истории Динамо остался без клуба
- "Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море
- Четыре гола за девять минут. Видеообзор первого поражения Интер Майами в сезоне без Месси
- Костюк победила японку Хонтама и вышла в третий круг Indian Wells
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Когда утро действительно доброе. Ирина Морозюк порадовала фанатов откровенным фото. ФОТО