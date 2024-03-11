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Карлос Алькарас: Нужно забыть, что выиграл титул в Индиан-Уэллсе

Теннис

Испанец поделился ожиданиями от предстоящего матча

Карлос Алькарас: Нужно забыть, что выиграл титул в Индиан-Уэллсе

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом ответил на вопрос о защите титула.

"Думаю, первое, что вам нужно сделать, если вы хотите защитить титул, — это забыть, что вы выиграли его в прошлом году. Речь идёт о том, чтобы быть самим собой, быть им на 100% каждый день, если вы хотите добиться хороших результатов. Я не думаю о том, что мне придётся защищать титул, что мне нужно сыграть в финале. Просто концентрируюсь на том, чтобы каждый день выкладываться на 100% на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы стать лучше. Думаю, если я пойду по этому пути, то добьюсь действительно хороших результатов", – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

В четвёртом круге испанский теннисист встретится с венгром Фабианом Марожаном (58-я ракетка мира).

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.

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