Карлос Алькарас: Нужно забыть, что выиграл титул в Индиан-Уэллсе

Вторая ракетка мира, испанский теннисист Карлос Алькарас после победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом ответил на вопрос о защите титула.

"Думаю, первое, что вам нужно сделать, если вы хотите защитить титул, — это забыть, что вы выиграли его в прошлом году. Речь идёт о том, чтобы быть самим собой, быть им на 100% каждый день, если вы хотите добиться хороших результатов. Я не думаю о том, что мне придётся защищать титул, что мне нужно сыграть в финале. Просто концентрируюсь на том, чтобы каждый день выкладываться на 100% на каждой тренировке, в каждом матче, чтобы стать лучше. Думаю, если я пойду по этому пути, то добьюсь действительно хороших результатов", – приводит слова Алькараса The Tennis Letter.

В четвёртом круге испанский теннисист встретится с венгром Фабианом Марожаном (58-я ракетка мира).

Напомним, турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 6 по 17 марта.