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Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе
19-летняя американка продолжает борьбу за титул
Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).
В матче третьего круга Гауфф она обыграла 53-ю ракетку мира представительницу Италии Лючию Бронцетти.
WTA-1000. Индиан-Уэллс
Кори Гауфф — Лючия Бронцетти 6:2, 7:6 (7:5)
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 51 минуту. Гауфф три раза подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи заработанных.
За выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе Гауфф сразится с победительницей матча Наоми Осака (Япония) — Элисе Мертенс (Бельгия).
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