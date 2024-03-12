Индиан-Уэллс. Наоми Осака покидает соревнования в 1/8 финала

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе. В 1/16 финала она обыграла представительницу Японии Наоми Осаку.

Индиан-Уэллс. Третий круг

Элисе Мертенс — Наоми Осака 7:5, 6:4

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За это время Мертенс сделала пять подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Осаки семь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в четвертьфинал Мертенс сыграет с американкой Кори Гауфф.